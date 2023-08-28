Арбитр Федотов: Комличенко зарядил ногой сопернику в ухо, но не получил даже жёлтую

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов дал оценку эпизоду, случившемуся в матче 6-го тура РПЛ, в котором «Пари Нижний Новгород» принимал «Ростов» (1:0), с участием нападающего ростовчан Николая Комличенко.

«Эпизод с Комличенко в матче с «Пари НН» для меня непонятен. Нападающий зарядил ногой сопернику в ухо, шипами практически, но не получил даже жёлтую карточку. Комличенко надо было удалять. Я бы понял, если бы была показана хотя бы жёлтая – объяснить можно было бы попыткой сыграть в мяч. Но не показать карточку вообще? Такое поведение судьи для меня необъяснимо», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Комличенко сыграл шесть матчей в РПЛ в нынешнем сезоне, забил три гола и сделал один голевой пас.