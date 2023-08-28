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Защитник «Ахмата» Богосавац объяснил, почему Ташуев покинул пост главного тренера

Защитник «Ахмата» Богосавац объяснил, почему Ташуев покинул пост главного тренера
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Защитник грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о матче 6-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (0:0), а также поделился мнением об отставке главного тренера грозненцев Сергея Ташуева. Футболист попытался объяснить, почему специалист был уволен со своего поста.

«Мы знали, что будет тяжело. Конечно, нужно было забивать на 92-й минуте, когда имели отличный момент. Но и у «Спартака» было много возможностей нам забить. Мы в любом случае старались набрать очки, поэтому результат нормальный. Что поменялось при новом тренере? Чуть-чуть — структура игры. У Ташуева была другая система, но ничего плохого я про него не скажу: играл при нём много, а команда заняла очень высокое место в таблице в прошлом сезоне. Это большое достижение в истории «Ахмата». К сожалению, этот чемпионат мы начали не очень хорошо. Два-три поражения на старте, и надо было что-то менять. Поэтому клуб решил назначить нового тренера», — приводит слова Богосаваца «Известия».

Напомним, место Ташуева во главе «Ахмата» занял Мирослав Ромащенко.

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