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Геркус назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне

Геркус назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне
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Бывший президент московских «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус назвал «Краснодар» главным конкурентом санкт-петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионский титул в РПЛ в текущем сезоне. При этом функционер отметил, что у сине-бело-голубых не должно возникнуть больших проблем в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Зенит» перестало штормить и он выдал три победы подряд. Со счётом 9:1. Похоже, больших проблем у них в этом сезоне не будет.

«Краснодар» выдаёт лучший старт в своей истории и выглядит главным конкурентом «Зенита». Самое впечатляющее и неожиданное от «Краснодара» — это игра в обороне. Бетон, гранит и мрамор. Два пропущенных гола в шести матчах, единственная команда без поражений. Уровень. Очень интересно посмотреть, сохранят ли они свою уверенность в предстоящей игре со «Спартаком». Большая игра для «Краснодара», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

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