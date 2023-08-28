Испанская прокуратура открыла дело против Рубиалеса по обвинению в сексуальном насилии

Испанская прокуратура открыла дело против бывшего председателя Королевской футбольной федерации Испании Луиса Рубиалеса по обвинению в сексуальном насилии. Об этом сообщает BBC. На данный момент 46-летний функционер временно отстранён от своей должности.
Согласно заявлению, «прокуроры начали предварительное расследование с целью изучения фактов, которые могут быть квалифицированы как преступление, связанное с сексуальным насилием». Отмечается, что футболистке Дженнифер Эрмосо, которую поцеловал Рубиалес, предоставили возможность подать иск.
Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал во время церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».
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