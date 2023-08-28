Умяров — об игре в роли капитана: поддерживаю партнёров. «Напихать» и без меня есть кому

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался об игре в роли капитана московской команды.

«Как получил статус «пятого капитана» нашей команды? Прошлым летом главный тренер объявил, что капитаном остаётся Джикия, первым вице-капитаном по-прежнему будет Зобнин, а вторым — Промес. После этого команда выбрала четвёртого игрока, которым по итогам голосования стал Селихов. А второе место занял я. Кубковый матч с «Крыльями» не начинали в старте все эти четыре футболиста, поэтому я впервые вышел с капитанской повязкой.

Первый раз выходить на поле в роли капитана было более эмоциональным событием. С какой-то точки зрения это произошло неожиданно, но в любом случае стало очень воодушевляющим моментом! А сейчас, если честно, даже не сразу понял, что выведу команду с повязкой. Перед игрой с «Пари НН» Абаскаль сказал, что на поле я буду игроком с наибольшим количеством матчей за «Спартак», но осознание появилось только после объявления стартового состава.

Помогает ли опыт капитанства в молодёжной сборной? Отчасти да. Но для меня «Спартак» и национальная команда — совсем разные миры.

Когда выхожу на поле в статусе капитана — стремлюсь поддержать и подбодрить. Хотя в критических ситуациях реакция может быть разной. Но «напихать» у нас и без меня есть кому!» — приводит слова Умярова пресс-служба московского клуба.