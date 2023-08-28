Игрок «Реала» Винисиус выбыл на шесть недель из-за травмы бедра

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Джуниор пропустит около шести недель из-за травмы бедра, сообщает Marca.
Источник сообщает, по прогнозу медицинских служб, игрок сборной Бразилии сможет вновь появиться на поле в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Осасуной», который состоится 8 октября.
Напомним, футболист получил повреждение ещё в первом тайме матча 3-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (1:0). Полузащитник был заменён на 18-й минуте встречи.
В текущем сезоне Винисиус принял участие в трёх матчах, в которых забил один гол. В сезоне-2022/2023 23-летний вингер провёл 55 матчей за клуб из Мадрида, в которых отметился 23 голами и отдал 21 результативную передачу.
Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В первых трёх турах клуб обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0), одержал верх над «Альмерией» (3:1) и добился победы над «Сельтой» (1:0).
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