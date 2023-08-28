Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Реала» Винисиус выбыл на шесть недель из-за травмы бедра

Игрок «Реала» Винисиус выбыл на шесть недель из-за травмы бедра
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Джуниор пропустит около шести недель из-за травмы бедра, сообщает Marca.

Источник сообщает, по прогнозу медицинских служб, игрок сборной Бразилии сможет вновь появиться на поле в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Осасуной», который состоится 8 октября.

Напомним, футболист получил повреждение ещё в первом тайме матча 3-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (1:0). Полузащитник был заменён на 18-й минуте встречи.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в трёх матчах, в которых забил один гол. В сезоне-2022/2023 23-летний вингер провёл 55 матчей за клуб из Мадрида, в которых отметился 23 голами и отдал 21 результативную передачу.

Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В первых трёх турах клуб обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0), одержал верх над «Альмерией» (3:1) и добился победы над «Сельтой» (1:0).

Материалы по теме
Мадридский «Реал» предпримет попытку подписать Мбаппе в последние дни трансферного окна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android