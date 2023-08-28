Голкипер «Бенфики» Влаходимос может перейти в «Ноттингем»

«Ноттингем Форест» работает над подписанием вратаря «Бенфики» и сборной Греции Одиссеаса Влаходимоса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, английский клуб предложил «Бенфике» € 9 млн за переход 29-летнего вратаря. Представители португальской команды хотят выручить с продажи основного голкипера на порядок больше.
Отмечается, что на Влаходимоса также претендует «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» видят в греке сменщика Андре Онана.
Влаходимос выступает за «Бенфику» на протяжении пяти лет (с 2018 года). В сезоне-2022/2023 голкипер провёл 50 матчей во всех турнирах. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 16 млн.
Ранее сообщалось о желании «Ноттингема» подписать полузащитника «Лестера» Вильфреда Ндиди.
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