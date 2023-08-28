Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель лично заинтересован в переходе в «Баварию» Трево Чалобы

Тухель лично заинтересован в переходе в «Баварию» Трево Чалобы
Аудио-версия:
Комментарии

«Бавария» в ближайшее время предпримет попытки подписать защитника «Челси» Трево Чалобу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, такое решение мюнхенского клуба исходит лично от главного тренера команды Томаса Тухеля, при котором Чалоба дебютировал за «Челси» в августе 2021 года. Отмечается, что «Бавария» намерена выкупить все права на 24-летнего футболиста, а не взять его в аренду.

В сезоне-2022/2023 Чалоба провёл 33 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о желании руководства «Челси» расстаться с Чалобой.

Материалы по теме
Руководство «Челси» настаивает на продаже Чалобы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android