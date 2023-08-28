Тухель лично заинтересован в переходе в «Баварию» Трево Чалобы

«Бавария» в ближайшее время предпримет попытки подписать защитника «Челси» Трево Чалобу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, такое решение мюнхенского клуба исходит лично от главного тренера команды Томаса Тухеля, при котором Чалоба дебютировал за «Челси» в августе 2021 года. Отмечается, что «Бавария» намерена выкупить все права на 24-летнего футболиста, а не взять его в аренду.
В сезоне-2022/2023 Чалоба провёл 33 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
Ранее сообщалось о желании руководства «Челси» расстаться с Чалобой.
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