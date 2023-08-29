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Эден Азар принял решение завершить карьеру игрока

Эден Азар принял решение завершить карьеру игрока
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Бельгийский нападающий Эден Азар собирается объявить о завершении карьеры, сообщает Get French Football News.

По информации источника, у Азара были предложения от нескольких клубов, однако футболист намерен повесить бутсы на гвоздь.

Азар выступал за «Реал» с 2019 года. Ранее он играл за «Челси» и «Лилль». Эден провёл за «Реал» 76 матчей, в которых забил семь голов и отдал 12 голевых передач. За прошлый сезон бельгийцем было сыграно 10 матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

Вместе с «Реалом» Азар дважды становился чемпионом Испании (2019/2020, 2021/2022), обладателем Кубка страны — 2022/2023 и два раза выигрывал Суперкубок Испании (2019/2020, 2021/2022). Бельгиец является победителем Лиги чемпионов — 2021/2022.

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