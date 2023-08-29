Кубок России, 29 августа: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 29 августа, состоятся первые встречи 3-го тура группового этапа Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России.

Матчи 29 августа (время начала — московское):

15:00. «Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург);

17:15. «Факел» (Воронеж) — «Оренбург»;

19:30. «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар»;

19:30. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва).

Отметим, что разбиение Кубка России на две части сетки впервые произошло в прошлом сезоне. Команды из Российской Премьер-Лиги выступают в отдельном турнире, вылетающие из него потом играют в Пути регионов.

В прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче армейцы в серии 11-метровых ударов одолели «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).