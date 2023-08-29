«Всех этих заморских, легионеров, – в мешок и в Чёрное море». Овчинников — о «Спартаке»
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Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о спаде московского «Спартака» и игре его легионеров. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ.
«А почему «Спартак» должен обыгрывать «Ахмат»? Матч так складывался, что «Спартак» отскочил – в конце «Ахмат» должен был забивать. Абаскаль был у них лучший тренер в начале чемпионата, а сейчас готовы его сожрать. Всех этих заморских, этих легионеров, – в мешок и в Черное море.
Промес и Бонгонда? Результат где?! Надо на своих ставку делать», — приводит слова Овчинникова «СпортКП».
Напомним, «Спартак» не побеждает в РПЛ на протяжении трёх туров подряд. Команда уступила «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также сыграла вничью с «Ахматом» (0:0).
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