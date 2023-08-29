Ташуев: этот сезон будет намного интереснее в плане борьбы за чемпионство
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Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев считает, что нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги в плане борьбы за чемпионство будет гораздо интереснее сезона‑2022/2023.
«Уверен, что «Краснодар» и «Динамо» поборются с «Зенитом», они сейчас усиливаются. ЦСКА тоже усиливается. Если в «Спартаке» Абаскаль сделает правильные выводы в своих схемах, то тоже поборется, у них очень хороший состав. У меня такое ощущение, что этот чемпионат будет намного интереснее в плане борьбы за чемпионство, чем в прошлом году», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».
В настоящее время лидером турнирной таблицы РПЛ является «Краснодар», набравший 14 очков. На втором месте располагается «Зенит», тройку замыкает екатеринбургский «Урал».
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