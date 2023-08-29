Тео Бонгонда: нельзя сказать, что я адаптировался в «Спартаке» на сто процентов

Новичок «Спартака» Тео Бонгонда высказался о своей адаптации в стане красно-белых. По словам футболиста, ещё рано говорить о том, что он полностью адаптировался к московской команде. Также Бонгонда прокомментировал непопадание в стартовый состав «Спартака» на матч 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Наверное, нельзя сказать, что я адаптировался в «Спартаке» на все сто процентов. С каждым матчем я чувствую себя всё лучше и лучше. Я буду продолжать делать всё возможное для команды.

Не попал в стартовый состав на матч с «Зенитом»? Так бывает, это часть футбольной жизни. Такие вещи нужно принимать и просто делать всё для того, чтобы стать игроком основного состава», — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.