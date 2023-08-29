Тео Бонгонда: нельзя сказать, что я адаптировался в «Спартаке» на сто процентов
Поделиться
Новичок «Спартака» Тео Бонгонда высказался о своей адаптации в стане красно-белых. По словам футболиста, ещё рано говорить о том, что он полностью адаптировался к московской команде. Также Бонгонда прокомментировал непопадание в стартовый состав «Спартака» на матч 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).
«Наверное, нельзя сказать, что я адаптировался в «Спартаке» на все сто процентов. С каждым матчем я чувствую себя всё лучше и лучше. Я буду продолжать делать всё возможное для команды.
Не попал в стартовый состав на матч с «Зенитом»? Так бывает, это часть футбольной жизни. Такие вещи нужно принимать и просто делать всё для того, чтобы стать игроком основного состава», — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Комментарии
- 29 августа 2023
-
12:19
-
12:15
-
12:01
-
11:47
-
11:43
-
11:35
-
11:32
-
11:30
-
11:22
-
11:10
-
11:09
-
11:01
-
10:50
-
10:38
-
10:30
-
10:29
-
10:22
-
10:03
-
09:56
-
09:46
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:53
-
07:02
-
06:52
-
06:29
-
06:05
Партнерский контент