Семшов: Серия А — подходящий чемпионат для Сазонова, стоит попробовать уехать сейчас

Бывший игрок «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал возможный трансфер защитника бело-голубых Сабы Сазонова в «Торино».

«Уже много разговоров было о Сазонове. Говорили, что им интересуются французские клубы, сейчас итальянские. Если Саба хочет играть в европейском клубе, сейчас подходящий момент это сделать. Он вызывается в сборную Грузии, но и основного места в составе «Динамо» у него нет. Тут Сазонов сам должен решить, что ему ближе. Чемпионат Италии чуть выше уровнем, чем наш.

Если Сазонов планирует связать свою судьбу с европейскими чемпионатами, тогда стоит попробовать уехать сейчас. Даже без постоянной игры за «Торино» Сазонова могут отдать в аренду в команду, которая чуть ниже уровнем. Ему будет нужно время на адаптацию, но Серия А подходит Сабе», – приводит слова Семшова «РБ Спорт».