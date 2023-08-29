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«Это часть футбола». Умяров высказался о своих ошибках в прошлом сезоне

«Это часть футбола». Умяров высказался о своих ошибках в прошлом сезоне
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Футболист «Спартака» Наиль Умяров высказался о своих ошибках в прошлом сезоне. По его мнению, это часть футбола, через которую проходит большая часть игроков.

«Почему в прошлом сезоне я совершал ошибки? Это часть футбола. К сожалению, некоторые неверные действия оказывают большее влияние на игру и становятся слишком заметными. Да, я допустил пару ошибок, сказавшихся на результате. Морально хотелось бы реагировать на эти эпизоды более хладнокровно. Тогда меня это «подбивало» психологически. Сейчас же понимаю, что это даже помогает становиться более стабильным ментально.

Я очень благодарен за поддержку. В том числе ребятам в команде. Хотя в такие моменты говоришь «спасибо», но в то же время хочется закрыться в себе. Помню, Рома Зобнин сказал, что через это просто нужно пройти, ведь такое случается с 99% футболистов», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».

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