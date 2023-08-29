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Защитник «Барселоны» Лангле может перейти в «Астон Виллу»

Защитник «Барселоны» Лангле может перейти в «Астон Виллу»
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«Астон Вилла» предприняла попытку по подписанию защитника «Барселоны» Клемана Лангле. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, представители английского клуба вступили в переговоры с боссами сине-гранатовых. «Барселона» не видит французского игрока обороны в своих планах и будет готова расстаться с ним до конца текущего трансферного окна.

Лангле в прошлом сезоне выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды. На счету французского защитника 35 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с каталонцами действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе Лангле в «Севилью».

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