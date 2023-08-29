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В «Динамо» не исключили покупку центрального защитника до конца трансферного окна

В «Динамо» не исключили покупку центрального защитника до конца трансферного окна
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о потенциальных трансферах своей команды до закрытия трансферного окна.

«Мы не исключаем, что до конца трансферного окна укрепим позицию центрального защитника», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее сообщалось, что центральный защитник «Динамо» Саба Сазонов в ближайшее время станет игроком итальянского «Торино».

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