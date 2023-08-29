Гафин: из новостей прочитал о Нгамалё в Саудовской Аравии. До «Динамо» ничего не доходило
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о возможном переходе камерунского нападающего бело-голубых Муми Нгамалё в саудовскую команду.
«Сам из новостей прочитал о Нгамалё в Саудовской Аравии. До клуба ничего не доходило», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Нгамалё перешёл в «Динамо» в сентябре 2022 года из швейцарского клуба «Янг Бойз». В сезоне-2023/2024 камерунец провёл семь матчей за бело-голубых, забив один гол и отдав три результативные передачи. Контракт Нгамалё с московским клубом действует до лета 2024 года.
После шести сыгранных туров нового сезона РПЛ «Динамо» с 11 очками идёт на пятом месте в турнирной таблице.
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