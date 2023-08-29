Хавбек «Лилля» Балеба в ближайшее время станет игроком «Брайтона» — Романо

«Брайтон» уладил все детали по трансферу полузащитника «Лилля» Карлоса Балеба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, стороны подпишут долгосрочный контракт (до конца июня 2028 года) с опцией продления до лета 2029 года. «Брайтон» заплатит французскому клубу компенсацию в размере € 27 млн. Ещё € 3 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.

В сезоне-2022/2023 Балеба провёл 21 матч за «Лилль» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Брайтона» к полузащитнику «Арсенала» Альберту Локонга.