Хавбек «Лилля» Балеба в ближайшее время станет игроком «Брайтона» — Романо

«Брайтон» уладил все детали по трансферу полузащитника «Лилля» Карлоса Балеба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, стороны подпишут долгосрочный контракт (до конца июня 2028 года) с опцией продления до лета 2029 года. «Брайтон» заплатит французскому клубу компенсацию в размере € 27 млн. Ещё € 3 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.
В сезоне-2022/2023 Балеба провёл 21 матч за «Лилль» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Брайтона» к полузащитнику «Арсенала» Альберту Локонга.
- 29 августа 2023
-
21:26
-
21:25
-
21:21
-
21:15
-
21:03
-
21:00
-
20:57
-
20:48
-
20:30
-
20:29
-
20:28
-
20:20
-
20:15
-
20:10
-
20:06
-
19:58
-
19:57
-
19:51
-
19:48
-
19:45
-
19:45
-
19:44
-
19:39
-
19:37
-
19:36
-
19:36
-
19:35
-
19:17
-
19:14
-
19:14
-
19:11
-
18:55
-
18:52
-
18:45
-
18:44