Нигматуллин: Норманн побежал не от дронов, а сесть на жирный контракт в Саудовской Аравии

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал переход полузащитника Матиаса Норманна, который был связан с попаданием дронов в здание «Москва-Сити» и боязнью норвежского футболиста за свою жизнь в России, из московского «Динамо» в «Аль-Раед» из Саудовской Аравии.

«Инциденты, подобные случаю с Норманном, могут окончательно прекратить поток футболистов из Европы? Окончательно нет. Футболисты бегут тогда, когда у них есть какая-то востребованность. Норманн побежал не от дронов. Он просто понял, что есть возможность сесть на жирный контракт в Саудовской Аравии», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Напомним, 20 августа Норманн перешёл в «Аль-Раед» из Саудовской Аравии. Ранее, 9 августа, 27-летний норвежский полузащитник направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в московском клубе с его позицией не согласны и что футболисту предстоит доказывать свою правоту через суд.