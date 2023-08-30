Журналист, шантажирующий Эрмосо, раскрыл источник слитых видео

Известный испанский журналист Альвисе Перес раскрыл источник видео с участием футболистки сборной Испании Дженни Эрмосо. Он намекнул, что видео получены от друга спортсменки, который не поддерживает её поведение. Напомним, ранее Перес выложил видео, как Эрмосо весело рассказывает партнершам по команде о поцелуе с главой испанской Федерации футбола Луисом Рубиалесом. Позже из этой ситуации возник сексисткий скандал, в результате которого Рубиалес даже может получить уголовное наказание.

«Знаешь ли ты, Дженни, что у нас есть даже видео твоих вечеринок и твои видео из WhatsApp, потому что один из твоих друзей в шоке от того, что ты разрушаешь жизнь невинного человека?» — написал Перес в своем «твиттере».

К этому сообщению Перес прикрепил видео весёлых вечеринок Эрмосо после скандала с главой RFEF.

Вечеринки Эрмосо после скандала с Рубиалесом:

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, как Рубиалес сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.