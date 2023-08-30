Азар отказал шести командам этим летом, в том числе «Интер Майами»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар, который с 1 июля 2023 года является свободным агентом, в летнее трансферное окно отклонил шесть предложений от разных клубов, сообщает AS.

По сведениям источника, футболист получил интересные предложения из США, Саудовской Аравии, Англии, Испании, Франции и Шотландии, но они не убедили его. Также в материале отмечается об интересе «Интер Майами» к бельгийскому полузащитнику, однако Азар всё равно отказался от услуг команды Дэвида Бэкхема.

Напомним, ранее в СМИ всплывала информация о том, что Азар принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста.

32-летний Азар перешёл в «Реал» из английского «Челси» за € 100 млн. За «сливочных» бельгиец провёл 54 матча в испанской Ла Лиге, отметившись четырьмя голами и 9 результативными передачами.