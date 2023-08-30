Гендиректор «Тобола» Канчельскис: вопрос с визами для наших ребят решён

Генеральный директор футбольного клуба «Тобол» Андрей Канчельскис подтвердил, что футболистам команды выдали визы для поездки в Чехию на квалификационный матч Лиги конференций с «Викторией».
«Могу подтвердить, что ребята получили визы, вопрос решён. Никаких проблем нет. Ребята с нами отправились на игру», — приводит слова Канчельскиса издание «РБ Спорт».
Напомним, накануне стало известно, что Иван Коновалов (гражданство России), защитник Альберт Габараев (гражданство России), нападающий Павел Кириенко (гражданство России) и полузащитник Павел Забелин (гражданство Беларуси) не получили разрешение на въезд на территорию Чехии, где должен состояться ответный матч квалификационного раунда Лиги конференций с «Викторией».
В первом матче на своём поле «Тобол» проиграл чешской команде со счётом 1:2.
- 30 августа 2023
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