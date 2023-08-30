Виталий Дьяков: «Динамо» не вышло на игру со «Спартаком», а осталось где-то в раздевалке

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался на тему поражения бело-голубых в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России от московского «Спартака» со счётом 1:4.
«Динамо» не вышло на игру со «Спартаком», а осталось где-то в раздевалке. К 25-й минуте уже было 0:4, продолжать матч при таком счёте и настроении невозможно. «Спартак» здорово отыграл. Возможно, что спад, который был, заканчивается. Результат важен всегда. Любая победа — плюс для команды, тем более когда у тебя серия неудачных матчей. Победа придаёт психологическую уверенность. Для «Спартака» эта победа очень важна. Пишут, что у «Динамо» был жёсткий разговор и разнос. Для них это тоже какой-то урок», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 30 августа 2023
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