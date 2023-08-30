Салихова: вброс такого числа новых игроков — стресс для «Спартака», посмотрите на «Челси»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает, что на не самые удачные выступления красно-белых повлияло в том числе и большое количество новых трансферов. Салихова сравнила трансферную политику «Спартака» с «Челси при новом владельце Тодде Боули, где сейчас наблюдается схожая ситуация.

«Вброс такого количества новых игроков — это всегда стресс для любой команды, если это не воспитанники «Чертаново», которые чувствуют друг друга, как молочные братья. Посмотрите на «Челси». После ухода Романа Абрамовича и смены курса их лихорадит даже с Маурисио Почеттино», — приводит слова Салиховой «РИА Новости Спорт».

Напомним, в августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о приобретении 100% акций «Спартака» и об уходе Леонида Федуна с руководящих позиций в клубе. Совладельцы «Лукойла» приобрели «Спартак» у предпринимателя Андрея Червиченко в 2004 году.