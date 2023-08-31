ПСВ разгромил «Рейнджерс» в ответном матче и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Вчера, 30 августа, прошёл ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между нидерландским ПСВ и шотландским «Рейнджерс». Встреча состоялась на стадионе «Филипс» (Эйндховен, Нидерланды). Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. ПСВ обыграл «Рейнджерс» со счётом 5:1 (7:3 по сумме двух встреч) и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

На 35-й минуте Исмаэль Сайбари открыл счёт в матче, выведя ПСВ вперёд. Во втором тайме, на 54-й минуте, Исмаэль Сайбари оформил дубль, удвоив преимущество хозяев. Вскоре, на 65-й минуте, Джеймс Тавернье отыграл один мяч. Однако почти моментально Люк Де Йонг вновь довёл преимущество хозяев до двух мячей. На 78-й минуте Йоей Верман сделал счёт разгромным. В концовке встречи, на 81-й минуте, Коннор Голдсон забил курьёзный автогол, отдав неточную передачу своему голкиперу, чем ещё больше увеличил преимущество ПСВ, а также установил окончательный счёт матча — 5:1, разгромная победа ПСВ.

Первый матч между командами завершился вничью со счётом 2:2 в пользу. Таким образом, нидерландский клуб оказался сильнее по сумме двух встреч (7:3) и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.