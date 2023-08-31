Форвард «Сочи» Мелкадзе — о матче с ЦСКА: нам надо реализовывать свои моменты

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе после поражения от ЦСКА (0:0, 4:5 — по пенальти) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России заявил, что команде Дмитрия Хохлова не хватает точности в завершающей стадии атак.
«Комбинационно всё получалось, в отличие от предыдущего матча с «Локомотивом», единственное — надо реализовывать моменты. Нам просто не везёт, больше никак не могу прокомментировать», — сказал Мелкадзе в эфире «Матч ТВ».
В состоявшемся накануне матче Кубка России между «Сочи» и ЦСКА победу в серии пенальти (5:4) одержали армейцы. Основное время матча завершилось вничью без забитых голов. В нынешнем сезоне Георгий Мелкадзе провёл только один матч в рамках Российской Премьер-Лиги и не записал на свой счёт результативных действий.
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