Леонардо Бонуччи близок к переходу в берлинский «Унион»

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в ближайшее время должен стать игроком «Униона». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Ювентус» и «Унион» достигли устного соглашения о переходе 36-летнего футболиста. Уже сегодня Леонардо отправится в Берлин, если всё пойдёт по плану. С «Унионом» Бонуччи заключит контракт до лета 2024 года.

Бонуччи выступает за «Ювентус» на протяжении 12 лет (в сезоне-2017/2018 он играл за «Милан»). На счету итальянца 26 матчей во всех турнирах в прошлом сезоне, в которых он отметился двумя голами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.