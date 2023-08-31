Данил Глебов: про матчи сборной России узнал от Пиняева

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопросы журналистов после матча с «Локомотивом» в Фонбет Кубке России (2:1).
«Не скажу, что в игре с «Пари НН» у «Ростова» всё не получалось. Мы не смогли создать моменты и забить, но в обороне всё было неплохо. Да, в Сочи была провальная игра, в Самаре — провальная игра. Нужно делать выводы и исправлять ошибки.
Жёлтая карточка за симуляцию? Судья сказал, что контакт видел, но он был не таким сильным, чтобы назначать пенальти. В этом эпизоде плечо ушиб при приземлении, неудачно упал.
Чего жду от матчей сборной? Честно говоря, узнал об всех играх национальной команды только от Пиняева перед матчем с «Локомотивом». Получил информацию не от Карпина, а именно от Пиняева», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».
На этот раз команда Валерия Карпина сыграет в Дохе с Катаром. А молодые игроки сборной должны сыграть с олимпийской командой Египта.
- 31 августа 2023
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