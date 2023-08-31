Кассьерра: Френки де Йонг — топовый футболист. Я рад, что поиграл с ним

Нападающий «Зенита« Матео Кассьерра высказался о бывшем партнёре по амстердамскому «Аяксу» Френки де Йонгу. На данный момент нидерландский футболист выступает за «Барселону».

«В мои времена в «Аяксе» собрали невероятное количество очень крутых игроков. С первого дня пребывания в команде я понял, что Френки де Йонг — топовый футболист. Наблюдать за ним — одно удовольствие. Я рад, что мне удалось играть рядом с ним. Я благодарен судьбе за то, что делил раздевалку с Зиешем, де Лигтом и остальными мастерами. Неудивительно, что сейчас многие из них защищают цвета лучших клубов планеты», — приводит слова Кассьерры «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в нынешнем сезоне де Йонг сыграл в трёх матчах за «Барселону», в которых отметился одним голом. Каталонский клуб занимает четвёртое место в чемпионате Испании с семью очками после трёх встреч.