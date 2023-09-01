«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе вратаря Алтая Байындыра

Английский «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о переходе турецкого голкипера Алтая Байындыра.

Контракт вратаря с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Байындыр стал первым турецким футболистом в истории «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Байындыра из стамбульского «Фенербахче» в «Манчестер Юнайтед» составила € 7 млн.

25-летний Байындыр в нынешнем сезоне успел сыграть за «Фенербахче» в четырёх матчах, пропустив в них два мяча и дважды сыграв «на ноль».

За сборную Турции Быйындыр провёл пять матчей в карьеру, пропустил в них восемь голов и один раз сыграв «на ноль».

В составе «Фенербахче» Байындыр выиграл Кубок Турции.