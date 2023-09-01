Тедеско объявил состав сборной Бельгии на предстоящие матчи
Поделиться
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объявил состав на сентябрьские матчи с Азербайджаном и Эстонией, сообщает пресс-служба национальной команды в своём «твиттере».
В список игроков, доступных для ближайших игр, вошли 24 футболиста.
Вратари: Арно Бодар, Томас Камински, Матц Селс, Коэн Кастельс.
Защитники: Амин Аль-Дахиль, Ваут Фас, Тимоти Кастань, Ян Вертонген, Артур Теате, Юго Сике, Зено Дебаст.
Полузащитники: Юри Тилеманс, Орель Мангала, Оливье Деман, Доди Лукебакио, Шарль Де Кетеларе, Амаду Онана, Леандро Троссард.
Нападающие: Янник Карраско, Жоан Бакайоко, Ромелу Лукаку, Жереми Доку, Миши Батшуайи-Атунга, Луа Опенда.
Матчи с Азербайджаном и Эстонией в рамках отбора к Евро-2024 состоятся 9 и 12 сентября.
Комментарии
- 1 сентября 2023
-
15:02
-
14:59
-
14:55
-
14:55
-
14:49
-
14:41
-
14:34
-
14:30
-
14:29
-
14:15
-
14:00
-
13:53
-
13:52
-
13:46
-
13:46
-
13:34
-
13:30
-
13:21
-
13:20
-
13:17
-
13:10
-
13:04
-
12:57
-
12:43
-
12:43
-
12:41
-
12:30
-
12:21
-
12:18
-
12:17
-
12:12
-
12:05
-
12:01
-
11:49
-
11:44
Партнерский контент