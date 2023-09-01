Тедеско объявил состав сборной Бельгии на предстоящие матчи

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объявил состав на сентябрьские матчи с Азербайджаном и Эстонией, сообщает пресс-служба национальной команды в своём «твиттере».

В список игроков, доступных для ближайших игр, вошли 24 футболиста.

Вратари: Арно Бодар, Томас Камински, Матц Селс, Коэн Кастельс.

Защитники: Амин Аль-Дахиль, Ваут Фас, Тимоти Кастань, Ян Вертонген, Артур Теате, Юго Сике, Зено Дебаст.

Полузащитники: Юри Тилеманс, Орель Мангала, Оливье Деман, Доди Лукебакио, Шарль Де Кетеларе, Амаду Онана, Леандро Троссард.

Нападающие: Янник Карраско, Жоан Бакайоко, Ромелу Лукаку, Жереми Доку, Миши Батшуайи-Атунга, Луа Опенда.

Матчи с Азербайджаном и Эстонией в рамках отбора к Евро-2024 состоятся 9 и 12 сентября.