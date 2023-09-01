«Астон Вилла» объявила об аренде защитника Лангле у «Барселоны»

Английская «Астон Вилла» на своём официальном сайте объявила о переходе в клуб защитника испанской «Барселоны» Клемана Лангле на правах аренды.
Лангле вернулся в английскую Премьер-лигу спустя два месяца отсутствия. В прошлом сезоне французский защитник выступал за лондонский «Тоттенхэм» также на правах аренды.
«Барселона» покупала Лангле у «Севильи» в 2018 году. Трансфер защитника обошёлся каталонцам в € 35,9 млн. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лангле в € 10 млн.
В прошлом сезоне Лангле сыграл за «Тоттенхэм» 35 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
Также Лангле играл за французский «Нанси».
«Барселона» добыла три очка в «перестрелке» с «Вильярреалом»
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