Форвард «Лестера» Дака близок к переходу в «Милан»
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Нападающий английского «Лестер Сити» Патсон Дака близок к переходу в итальянский «Милан», сообщает журналист Николо Скира у себя в «твиттере».
По информации источника, «Милан» возьмёт форварда в аренду с правом выкупа. Стороны близки к соглашению.
Ранее Скира сообщал, что Патсон хочет покинуть «Лестер» после вылета команды из английской Премьер-лиги.
24-летний замбиец перешёл в английский клуб в 2021 году из «Ред Булл Зальцбург» за € 30 млн. С тех пор он провёл за «Лестер» 74 матча, в которых забил 15 голов и отдал девять результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость форварда составляет € 18 млн, а действующий контракт с англичанами рассчитан до лета 2026 года.
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