«Маленькие детишки шли получать знания...» 17-летний игрок «Сочи» — о трагедии в Беслане

Полузащитник молодёжной команды «Сочи» Александр Мециев поделился мыслями о значимости даты 1 сентября для жителей Северной Осетии в контексте теракта, случившегося в школе №1 в Беслане.

«Сегодня тяжёлый день для меня, для моей родины. 1 сентября в Беслане захватили школу. Когда маленькие детишки шли получать знания, шли на радостное школьное событие… Так получилось, что школу захватили и случился теракт. Для всей Осетии это очень сложный день. Так же и для меня, я оттуда родом. Хотелось бы пожелать… Сложно что-то говорить… Сил и терпения всем пострадавшим, их семьям», — сказал Мециев в видео, опубликованном пресс-службой МФЛ в социальных сетях.

Сам Мециев родился в Осетии в 2006 году, уже спустя полтора года после трагедии.