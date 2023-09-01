«Маленькие детишки шли получать знания...» 17-летний игрок «Сочи» — о трагедии в Беслане
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Полузащитник молодёжной команды «Сочи» Александр Мециев поделился мыслями о значимости даты 1 сентября для жителей Северной Осетии в контексте теракта, случившегося в школе №1 в Беслане.
«Сегодня тяжёлый день для меня, для моей родины. 1 сентября в Беслане захватили школу. Когда маленькие детишки шли получать знания, шли на радостное школьное событие… Так получилось, что школу захватили и случился теракт. Для всей Осетии это очень сложный день. Так же и для меня, я оттуда родом. Хотелось бы пожелать… Сложно что-то говорить… Сил и терпения всем пострадавшим, их семьям», — сказал Мециев в видео, опубликованном пресс-службой МФЛ в социальных сетях.
Сам Мециев родился в Осетии в 2006 году, уже спустя полтора года после трагедии.
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