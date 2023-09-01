«СКА-Хабаровск» арендует полузащитника «Сочи»

«СКА-Хабаровск» арендует на сезон-2023/2024 20-летнего атакующего полузащитника «Сочи» Тимофея Шипунова, сообщает официальный сайт дальневосточного клуба. Хавбек присоединится к новой команде в ближайшее время.

Уроженец Краснодара Шипунов провёл за сочинцев 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил два мяча. В текущем сезоне он сыграл за команду две встречи в РПЛ и две в Кубке страны. Ранее полузащитник также выступал за тверскую «Волгу» во Второй лиге, но ещё ни разу не играл в Первой.

«СКА-Хабаровск» занимает пятое место в турнирной таблице после семи туров, набрав 11 очков. В ближайшем матче Первой лиги 3 сентября дальневосточники дома принимают махачкалинское «Динамо». Начало игры в 10:00 мск.