«СКА-Хабаровск» арендует полузащитника «Сочи»
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«СКА-Хабаровск» арендует на сезон-2023/2024 20-летнего атакующего полузащитника «Сочи» Тимофея Шипунова, сообщает официальный сайт дальневосточного клуба. Хавбек присоединится к новой команде в ближайшее время.
Уроженец Краснодара Шипунов провёл за сочинцев 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил два мяча. В текущем сезоне он сыграл за команду две встречи в РПЛ и две в Кубке страны. Ранее полузащитник также выступал за тверскую «Волгу» во Второй лиге, но ещё ни разу не играл в Первой.
«СКА-Хабаровск» занимает пятое место в турнирной таблице после семи туров, набрав 11 очков. В ближайшем матче Первой лиги 3 сентября дальневосточники дома принимают махачкалинское «Динамо». Начало игры в 10:00 мск.
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