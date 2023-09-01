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«Аль-Иттихад» сделает новое предложение по Салаху после отказа «Ливерпуля»

«Аль-Иттихад» сделает новое предложение по Салаху после отказа «Ливерпуля»
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Английский футбольный клуб «Ливерпуль» отклонил первое предложение саудовского «Аль-Иттихада» по вингеру Мохамеду Салаху в размере € 100 млн, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии готовит новое предложение, чтобы попытаться подписать игрока, несмотря на слова Клоппа о его неприкосновенности. Для египтянина готов контракт до 2026 года с зарплатой в € 80 млн в год.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с английским клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах провёл за «Ливерпуль» три матча, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 65 млн.

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