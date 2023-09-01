Клопп рассказал о форме травмированных игроков «Ливерпуля»

Немецкий главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о готовности своих футболистов в преддверии матча 3-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой».

«Нет, Ибраима Конате не готов играть. Кёртис (Джонс. – Прим. «Чемпионата») полностью вернулся к тренировкам. Тьяго – нет. Он начал тренироваться с командой, а затем получил небольшую травму на тренировке, так что нам придётся немного сбавить обороты.

Это не круто для него, это не круто для нас, но так оно и есть. Тьяго, очевидно, воспользуется международным перерывом для того, чтобы набрать форму, и я почти уверен, что ему этого, надеюсь, будет достаточно. Все остальные на данный момент доступны», – приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».