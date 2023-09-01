«ПСЖ» отдал Гарби в аренду швейцарской «Лозанне Уши»
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«Пари Сен-Жермен» объявил, что полузащитник Исмаэль Гарби до конца сезона отправлен в швейцарскую «Лозанну Уши», где будет выступать на правах аренды.
«Атакующий полузащитник Исмаэль Гарби, воспитанник «ПСЖ», отдан в аренду швейцарскому клубу «Лозанна Уши» на сезон-2023/2024. Желаем Исмаэлю успешного сезона», – сообщила пресс-служба парижан.
В минувшем сезоне 19-летний Гарби принял участие в шести матчах чемпионата Франции, всякий раз выходя на замену. В общей сложности он сыграл на турнире 52 минуты, не успев отметиться результативными действиями.
Прошлой весной «Лозанна Уши» впервые в истории пробилась в высший дивизион Швейцарии. В четырёх стартовых турах текущего сезона Суперлиги команда набрала одно очко и занимает последнее место.
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