Форвард «Спартака» Шамар Николсон вскоре станет игроком «Клермона» — L'Equipe

Французский «Клермон» в ближайшие часы должен объявить о прибытии ямайского нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, сообщает L'Equipe.
Подробности трансфера остаются неизвестными.
Напомним, форвард сборной Ямайки подписал контракт со «Спартаком» в декабре 2021 года, соглашение рассчитано до лета 2026‑го. Всего за московский клуб Шамар провёл 43 матча и забил 12 мячей. В нынешнем сезоне Николсон не сыграл за красно-белых ни одного матча.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны клубов из Саудовской Аравии, английского «Уотфорда» и испанской «Валенсии».
Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 4,5 млн.
«Клермон» неудачно начал сезон-2023/2024 французской Лиги 1, после трёх туров команда не набрала ни одного очка и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице.
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