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Альваро Одриосола вернулся в «Реал Сосьедад»

Альваро Одриосола вернулся в «Реал Сосьедад»
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27-летний испанский правый защитник Альваро Одриосола подписал контракт с «Реалом Сосьедад».

«Мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад» договорились о трансфере игрока Альваро Одриосолы», — сообщает пресс-служба баскского клуба.

Правый защитник Одриосола является воспитанником «Реала Сосьедад». В 2018 году он перешёл в мадридский «Реал» в обмен на компенсацию в размере € 32 млн, но так и не смог закрепиться в столичном клубе.

«Сливочные» отдавали защитника в аренду «Баварии» и «Фиорентине», так что за последние пять лет Одриосола провёл за «Реал» только 49 матчей во всех турнирах, включая шесть – в Лиге чемпионов. На его счету три забитых мяча и 10 голевых передач в футболке «галактикос».

Впрочем, за эти пять лет Одриосола успел выиграть несколько трофеев, став победителем Лиги чемпионов, чемпионата Испании и клубного чемпионата мира (дважды) с «Реалом», а также чемпионата и Кубка Германии с «Баварией».

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