Бреннан Джонсон покинул «Ноттингем Форест» и официально стал игроком «Тоттенхэма»

Лондонский «Тоттенхэм» объявил о переходе 22-летнего полузащитника «Ноттингем Форест» Бреннана Джонсона.

Футболист подписал соглашение с новым клубом до лета 2028 года.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что сумма трансфера составит более € 46 млн, включая дополнительные условия. Общая сумма сделки может возрасти до € 52,5 млн.

В сезоне-2022/2023 Бреннан Джонсон провёл 44 матча за «Ноттингем» во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.

«Тоттенхэм» финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023 и впервые за 14 лет не сыграет в еврокубках.