Саутгейт рассказал о разговоре со Стерлингом перед невызовом игрока в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал невызов нападающего «Челси» Рахима Стерлинга на сентябрьские матчи национальной команды.

«Это был трудный разговор. Рахим этому не особенно рад, и я его понимаю. Но я убежден, что он проведет отличный сезон в Челси», – приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Стерлинг перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» летом прошлого года за € 56 млн. В сезоне-2022/2023 на счету англичанина 38 матчей во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

В нынешнем сезоне Стерлинг сыграл три матча за «Челси» в АПЛ, отметившись в них двумя забитыми мячами.

Сборной Англии в сентябре предстоит сыграть с Украиной в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года и с командой Шотландии в товарищеском матче.