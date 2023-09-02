Бывший игрок сборной Испании Хуан Мата перейдёт в «Виссел Кобе»

Бывшая звезда «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата решил продолжить карьеру в составе японского клуба «Виссел Кобе», сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

35-летний футболист находится без клуба с тех пор, как покинул «Галатасарай» в конце прошлого сезона. Теперь он, похоже, собирается пойти по пути соотечественника Андреса Иньесты, который стал легендой «Виссел Кобе», выступая в японской Джей-лиге на протяжении пяти лет.

Напомним, Иньеста присоединился к «Виссел Кобе» в 2018 году после ухода из «Барселоны», а этим летом эмоционально попрощался с клубом, перейдя в «Эмирейтс». Судя по всему, вакантное место испанской легенды пустовать не будет.

Как утверждает источник, знакомый с ситуацией, Мата отклонил предложения с Ближнего Востока и решил перебраться в Японию. Универсальный полузащитник отметился в европейском футболе как победитель Лиги чемпионов с «Челси» и победитель Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Испании Мата становился чемпионом Европы и мира.