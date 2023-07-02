Хуан Мата покинул «Галатасарай»

Турецкий «Галатасарай» объявил в своём «твиттере» об уходе испанского полузащитника Хуана Маты.

«Образцовая карьера на поле и за его пределами. Мы наслаждались каждой минутой. Спасибо за всё, Хуан Мата», — говорится в заявлении клуба.

Хуан перешёл в «Галатасарай» в 2022 году. Ранее Мата выступал за «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Валенсию» и «Реал» (Мадрид), воспитанником которого является. Игрок становился чемпионом мира в 2010 году.

В прошедшем сезоне турецкой Суперлиги 35-летний Мата принял участие в 16 матчах «Галатасарая». Испанский полузащитник отметился тремя голами и одной результативной передачей. Его команда набрала 88 очков в 36 матчах чемпионата Турции и расположилась на первой строчке турнирной таблицы.