Хуан Мата покинул «Галатасарай»
Поделиться
Турецкий «Галатасарай» объявил в своём «твиттере» об уходе испанского полузащитника Хуана Маты.
«Образцовая карьера на поле и за его пределами. Мы наслаждались каждой минутой. Спасибо за всё, Хуан Мата», — говорится в заявлении клуба.
Хуан перешёл в «Галатасарай» в 2022 году. Ранее Мата выступал за «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Валенсию» и «Реал» (Мадрид), воспитанником которого является. Игрок становился чемпионом мира в 2010 году.
В прошедшем сезоне турецкой Суперлиги 35-летний Мата принял участие в 16 матчах «Галатасарая». Испанский полузащитник отметился тремя голами и одной результативной передачей. Его команда набрала 88 очков в 36 матчах чемпионата Турции и расположилась на первой строчке турнирной таблицы.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июля 2023
-
12:18
-
12:09
-
12:08
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:45
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:29
-
11:24
-
11:10
-
10:45
-
10:45
-
10:40
-
10:25
-
10:22
-
10:20
-
10:00
-
09:58
-
09:58
-
09:45
-
09:45
-
09:41
-
09:35
-
09:22
-
09:22
-
09:20
-
09:12
-
09:05
-
08:46
-
08:30
-
07:43
-
07:11
Партнерский контент