Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Спартак»

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Бывший советник Леонида Федуна в московском «Спартаке» Франко Камоцци поделился прогнозом на игру красно-белых с «Краснодаром».

«В матче с «Краснодаром», как всегда, ожидаю победы «Спартака». Не имеет значения, как именно. Команде необходима победа в РПЛ», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 2 сентября, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и московский «Спартак». Игру примет стадион «ФК Краснодар». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

После шести туров в РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 14 набранными очками. «Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице с 10 очками.