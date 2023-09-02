Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Спартак»

Бывший советник Леонида Федуна в московском «Спартаке» Франко Камоцци поделился прогнозом на игру красно-белых с «Краснодаром».
«В матче с «Краснодаром», как всегда, ожидаю победы «Спартака». Не имеет значения, как именно. Команде необходима победа в РПЛ», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, сегодня, 2 сентября, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и московский «Спартак». Игру примет стадион «ФК Краснодар». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
После шести туров в РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 14 набранными очками. «Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице с 10 очками.
- 2 сентября 2023
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