«Ахмат» не пропустил при Мирославе Ромащенко в третьем матче РПЛ подряд

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Ахмат» одержал победу со счётом 1:0. Таким образом, грозненцы не пропустили в третьем матче чемпионата России подряд под руководством Мирослава Ромащенко.

Ранее «Ахмат» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) и разгромил «Оренбург» (4:0). В этих трёх играх ворота защищал Гиорги Шелия.

Победу в матче с «Уралом» грозненцам принёс нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, который реализовал пенальти на 44-й минуте.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 10 очков за семь матчей. Лидирует «Краснодар» (14).