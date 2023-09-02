Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: Джонсон — амбициозный игрок и просто отличный парень

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о новичке своей команды — валлийском вингере Бреннане Джонсоне.
«Он молодой, амбициозный игрок и просто отличный парень. Ни для кого не секрет, что это было образцом для меня, речь идёт о человеке, которого вы привлекаете в качестве футболиста.
Он голоден, он хочет вывести свою игру на другой уровень», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В сезоне-2022/2023 Бреннан Джонсон провёл 44 матча за «Ноттингем» во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.
«Тоттенхэм» финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023 и впервые за 14 лет не сыграет в еврокубках.
- 2 сентября 2023
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