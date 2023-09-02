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Черников: победа «Краснодара» закономерна, мы могли забить три-четыре мяча

Черников: победа «Краснодара» закономерна, мы могли забить три-четыре мяча
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников заявил, что его команда полностью заслужила победу в матче 7‑го тура со «Спартаком» (2:0).

«Эмоции положительные, огромная благодарность болельщикам, сумасшедшая атмосфера, полный стадион. Мы на сто процентов заслужили эту победу, могли забивать три-четыре гола. У соперника тоже были моменты, но наша победа закономерна.

Думаю, тренер доволен. Мы начали второй тайм более агрессивно, начали лучше проводить атаки. До матча решили, что пенальти будет бить Сперцян, После неудачи в прошлом матче он реабилитировался и забил важный мяч. Мы помнили поражение от «Спартака» в Кубке, хотелось реабилитироваться, показать красивый футбол и победить», — приводит слова Черникова «Матч ТВ».

«Краснодар» продолжает лидировать в чемпионате России. В активе «быков» 17 очков.

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