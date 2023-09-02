Радимов: меня не переубедить, что Абаскаль хочет получить неустойку и быть уволенным

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов разобрал состав «Спартака» и высказался по поводу работы главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Происходящее в «Спартаке» не поддаётся логическому объяснению, но я попытаюсь! Состав сегодня не укладывается в голове, почему Литвинов, Бабич, Чернов, Зиньковский, которые провели отличный матч с «Динамо», остались на замене?

Умяров вообще не играет вперёд, только назад и поперёк, как вы хотите атаковать? До атакующих игроков мяч просто банально не доходит.

Про Дуарте ничего нового, как бездарно он в прошлом сезоне бросал обороняться, так и сегодня дал себя обыграть в моменте с голом. Ничего не изменилось.

Почему Денисов играет крайнего защитника? Он не подходит на эту роль. У него нет скорости для этого, минимум единоборств ну и ненужные ошибки.

Соболев традиционно много боролся, старался, даже дриблинг иногда включал, но на 70-й минуте было видно, что он устал, а на скамейке только Мелёшин. Тогда зачем отпускали других нападающих или почему не позаботились о сменщике для Соболева?

Какой вывод? Никто не переубедит меня в том, что Абаскаль хочет получить неустойку и быть уволенным из клуба! Иначе объяснить его решения просто невозможно. Для тех, кому такая версия кажется слишком конспирологической, просто напомню — этим летом у «Спартака» сменился генеральный директор, и прошлый руководитель, при котором приглашался Абаскаль и подписывался его новый контракт, клуб покинул», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Сегодня, 2 сентября, был сыгран матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.